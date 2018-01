Πρώτη αποστολή του Ιγκόρ Σίλβα με Γκαρθία, έξω ο Ομάρ (pic)

Δεν είχε καμία θεαματική έκπληξη η ανακοίνωση της αποστολής του Γκαρθία. Η πρώτη του Ισπανού για το πρωτάθλημα και το Ολυμπιακός - Λαμία. Off είναι ο τραυματίας Οφόε και οι τιμωρημένοι Παπέ Σισέ και Ταχτσίδης. Κατά τα άλλα ο Ιγκόρ Σίλβα μπήκε πρώτη φορά αποστολή. Επίσης έξω ο Ομάρ που είχε θέμα τραυματισμού και ετοιμότητας. Από τους 21 ποδοσφαιριστές που επελέγησαν, οι 18 θα κληθούν τη Δευτέρα να αντιμετωπίσουν τον προσεχή αντίπαλο.

Αναλυτικά: Χουτεσιώτης, Προτό, Ιγκόρ, Μποτία, Χατζισαφί, Κούτρης, Βούκοβιτς, Ένγκελς, Νικολάου, Φιγκέιρας, Ρομαό, Φορτούνης, Μάριν, Ζιλέ, Μάρτινς, Ανδρούτσος, Πάρντο, Τζούρτζεβιτς, Μιραλάς, Ανσαριφάρντ και Σεμπά.

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον ΠΑΣ Λαμία. / The players selected for the match against PAS Lamia.#olympiacos #slgr #OLYLAM #superleaguegreece #superleague #legend #MiaGro8ia #karaiskaki #greece #football #squadlist pic.twitter.com/hdgE13QTGi

— Olympiacos FC (@olympiacos_org) January 14, 2018