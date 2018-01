Κρόος: «Όποιος λέει ότι παίξαμε άσχημα, δεν έχει ιδέα» (pic)

Αρχικά παραδέχτηκε το αυτονόητο: Ότι στην Ρεάλ περνούν μια δύσκολη φάση. Ωστόσο, ο Τόνι Κρόος, στάθηκε στο ότι η ομάδα του είχε ένα καλό ματς - παρά την ήττα από την Βιγιαρεάλ - και τόνισε πως όποιος υποστηρίζει το αντίθετο δεν έχει ιδέα από ποδόσφαιρο.

Συγκεκριμένα έγραψε στο λογαριασμό του στο twitter ο Γερμανός μέσος:

«Είναι αλήθεια ότι είναι μια δύσκολη στιγμή για εμάς του Μαδριλένους. Όμως, όποιος λέει ότι παίξαμε άσχημα σήμερα δεν έχει ιδέα από ποδόσφαιρο. Ήτα μια καλή εμφάνιση και πρέπει να συνεχίσουμε. Έχουμε ακόμα πολλά να κερδίσουμε φέτος».

It’s true that this is a difficult time for us and all Madridistas. But everybody who says we played a bad game today has no idea of football. It was a good performance and we have to continue. Still a lot to win this season!

