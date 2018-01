Επίσημο: Στον Ολυμπιακό ο Ιγκόρ Σίλβα

Η ΠΑΕ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ανακοινώνει την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Igor Silva στον Ολυμπιακό. Καλή συνέχεια Igor, σε σένα και την οικογένεια σου. Ευχαριστούμε για όλα όσα πρόσφερες στον ΑΣΤΕΡΑ, από την πρώτη μέρα που έφτασες στην Τρίπολη από τη Βραζιλία! #asterastripolisfc

