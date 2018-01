«Η Λέγκια δίνει τα διπλά από την Παρτιζάν για Ζντιέλαρ» (pic)

Ο Σάσα Ζντιέλαρ δεν υπολογίζεται από τον Ολυμπιακό, ο παίκτης θέλει να πάει στην Παρτιζάν αλλά η Λέγκια Βαρσοβίας είναι έτοιμη να προσφέρει τα διπλά για να αποτρέψει την επιστροφή του Σέρβου μέσου στην πατρίδα του.

Αυτό υποστηρίζει ο Σέρβος δημοσιογράφος Μίλος Μάρκοβιτς σε τελευταίο του τιτίβισμα.

«Η Παρτιζάν ενδιαφέρεται για το μέσο του Ολυμπιακού Σάσα Ζντιέλαρ, ο οποίος εμφανίζεται να είναι πρόθυμος να φορέσει τη φανέλα με το μαύρο και το άσπρο. Όμως, η Λέγκια Βαρσοβίας είναι έτοιμη να προσφέρει τα διπλά για να καταστρέψει τη συμφωνία του σερβικού συλλόγου», αναφέρει χαρακτηριστικά.

#Partizan keen on #Olympiacos midfielder Sasa Zdjelar, who appears to be willing to put on a Black and White shirt himself. #LegiaWarsaw ready to offer double the money to ruin the deal for the Serbian club, however.

