Ενδεκάδα με Μάριν, Πάρντο και Καρίμ ο Ολυμπιακός (pic)

Κίπερ ο Προτό, τετράδα άμυνας με Ομάρ, Ένγκελς, Σισέ και Κούτρη, κέντρο με Ρομαό, Ταχτσίδη και επιτελικό τον Φορτούνη, στα δύο... φτερά οι Πάρντο και Μάριν και φορ ο Ανσαριφάρντ. Αυτή θα είναι η διάταξη του Ολυμπιακού για τον αγώνα με την ΑΕΛ εκτός έδρας.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην ΑΕΛ. / The line-up for today's match against AEL FC. #olympiacos #slgr #AELOLY #superleague #legend #MiaGro8ia #greece #football #lineup pic.twitter.com/rBQcgtZRtm

— Olympiacos FC (@olympiacos_org) January 7, 2018