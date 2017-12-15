ΑρχικήΠοδόσφαιροSuperleague
Οι τιμωρημένοι της 15ης αγωνιστικής της Superleague

Οι τιμωρημένοι της 15ης αγωνιστικής της Superleague

Δεκαεπτά ποδοσφαιριστές δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη 15η αγωνιστική της Superleague, όπως γνωστοποίησε η διοργανώτρια αρχή.  

Οι τιμωρημένοι της 15ης αγωνιστικής της Superleague

Από τέσσερις παίκτες δεν θα έχουν στη διάθεσή τους ΠΑΣ Γιάννινα και Πλατανιάς, από δύο οι Ατρόμητος και ΠΑΟΚ και από έναν οι Απόλλωνας Σμύρνης, Λαμία, Λεβαδειακός, Παναθηναϊκός και Παναιτωλικός. 

Η λίστα των τιμωρημένων:

ΝΑΣΙΜΕΝΤΟ ΜΑΝΤΣΟΝ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΤΙΓΚΙΝΙ ΝΙΚΟΛΑ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΟΝΕ ΕΜΑΝΟΥΕΛ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΑΚΟΣΤΑ ΡΙΒΕΡΑ ΝΟΕ ΛΑΜΙΑ
ΤΡΙΠΟΤΣΕΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ
ΙΝΣΟΥΑ ΕΜΑΝΟΥΕΛ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
ΝΤΙΑΣ ΧΟΡΧΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ
ΜΑΚ ΡΟΜΠΕΡΤ ΠΑΟΚ
ΠΡΙΓΙΟΒΙΤΣ ΑΛΕΞΑΝΤΑΡ ΠΑΟΚ
ΤΖΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
ΣΟΛΤΑΝΙ ΚΑΡΙΜ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΝΙΚΟΣ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
ΝΣΙΚΟΥΛΟΥ ΚΛΑΡΚ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ
ΜΠΟΥΝΤΝΙΚ ΕΒΓΚΕΝ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ
ΚΟΒΟΒΕΣΗΣ ΝΙΚΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ
ΣΤΑΘΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ

Tags

Περισσοτερα Αρθρα
Το πλάνο της Σπόρτινγκ για Οφόε, οι επαφές και τα δεδομένα
Superleague & Ολυμπιακός
16/12/17 02:35

Το πλάνο της Σπόρτινγκ για Οφόε, οι επαφές και τα δεδομένα

Η Σπόρτινγκ Λισσαβώνας δεν προτίθεται να αφήσει έτσι εύκολα την περίπτωση Οφόε. Διαβάστε στο Gazzetta το ρεπορτάζ για τις νέες επα...
0 Σχόλια
Κοιτάζει Οικονόμου ο Παναθηναϊκός
Superleague & Παναθηναϊκός
16/12/17 01:52

Κοιτάζει Οικονόμου ο Παναθηναϊκός

Την περίπτωση του Βαγγέλη Οικονόμου φαίνεται να εξετάζει ενόψει Ιανουαρίου ο Μαρίνος Ουζουνίδης για την αμυντική γραμμή του Παναθη...
0 Σχόλια
Τα highlights της Παρασκευής στη EuroLeague (vids)
EuroLeague
16/12/17 01:05

Τα highlights της Παρασκευής στη EuroLeague (vids)

O Παναθηναϊκός κέρδισε την Αρμάνι Μιλάνο στο ΟΑΚΑ. Δείτε τις καλύτερες φάσεις της αναμέτρησης, αλλά και των άλλων αγώνων της Παρασ...
0 Σχόλια

Best of internet