Οι τιμωρημένοι της 15ης αγωνιστικής της Superleague

Από τέσσερις παίκτες δεν θα έχουν στη διάθεσή τους ΠΑΣ Γιάννινα και Πλατανιάς, από δύο οι Ατρόμητος και ΠΑΟΚ και από έναν οι Απόλλωνας Σμύρνης, Λαμία, Λεβαδειακός, Παναθηναϊκός και Παναιτωλικός.
Η λίστα των τιμωρημένων:
|ΝΑΣΙΜΕΝΤΟ ΜΑΝΤΣΟΝ
|ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
|ΝΤΙΓΚΙΝΙ ΝΙΚΟΛΑ
|ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
|ΚΟΝΕ ΕΜΑΝΟΥΕΛ
|ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ
|ΑΚΟΣΤΑ ΡΙΒΕΡΑ ΝΟΕ
|ΛΑΜΙΑ
|ΤΡΙΠΟΤΣΕΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ
|ΙΝΣΟΥΑ ΕΜΑΝΟΥΕΛ
|ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
|ΝΤΙΑΣ ΧΟΡΧΕ
|ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ
|ΜΑΚ ΡΟΜΠΕΡΤ
|ΠΑΟΚ
|ΠΡΙΓΙΟΒΙΤΣ ΑΛΕΞΑΝΤΑΡ
|ΠΑΟΚ
|ΤΖΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
|ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
|ΣΟΛΤΑΝΙ ΚΑΡΙΜ
|ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
|ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
|ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
|ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΝΙΚΟΣ
|ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
|ΝΣΙΚΟΥΛΟΥ ΚΛΑΡΚ
|ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ
|ΜΠΟΥΝΤΝΙΚ ΕΒΓΚΕΝ
|ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ
|ΚΟΒΟΒΕΣΗΣ ΝΙΚΟΣ
|ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ
|ΣΤΑΘΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
|ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ