Το πρόγραμμα της Superleague μέχρι το τέλος της σεζόν

Παίξε νόμιμα στη διάρκεια των αγώνων με αμέτρητα ειδικά στοιχήματα (21+)
Αναφορικά με τις ημερομηνίες διεξαγωγής των ντέρμπι, αυτές θα έχουν ως εξής: Ολυμπιακός-ΑΕΚ (04/02, 19:30), ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός (25/02, 19:30), Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός (04/03, 19:30), ΠΑΟΚ-ΑΕΚ (11/03, 19:30), ΑΕΚ-Παναθηναϊκός (18/03, 19:30), Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ (29/04, 19:00).
Αναλυτικά το πρόγραμμα:
Πρόγραμμα 17ης Αγωνιστικής
ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Σάββατο 13/01/2018 15:00 Α.Ο. ΞΑΝΘΗ - ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΞΑΝΘΗ ARENA
Σάββατο 13/01/2018 17:15 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ "Γ. ΚΑΜΑΡΑΣ" ΡΙΖΟΥΠΟΛΗ
Σάββατο 13/01/2018 19:30 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
Κυριακή 14/01/2018 15:00 Α.Ο.Κ. - Π.Α.Ο.Κ. Ε.Α.Κ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Κυριακή 14/01/2018 17:15 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - Α.Ε.Λ. ΓΗΠΕΔΟ "ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ"
Κυριακή 14/01/2018 17:15 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Κυριακή 14/01/2018 19:30 Α.Ε.Κ. - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ Ο.Α.Κ.Α.
Δευτέρα 15/01/2018 19:30 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1964 ΣΤΑΔΙΟ "Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ"
Πρόγραμμα 18ης Αγωνιστικής
ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Σάββατο 20/01/2018 15:00 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ
Σάββατο 20/01/2018 17:15 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - Α.Ο.Κ. ΓΗΠΕΔΟ "ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ"
Σάββατο 20/01/2018 19:30 Α.Ε.Λ. - Α.Ε.Κ. AEL FC ARENA
Κυριακή 21/01/2018 15:00 Π.Α.Ο.Κ. - ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ ΓΗΠΕΔΟ Α.Σ. ΠΑΟΚ ΤΟΥΜΠΑΣ
Κυριακή 21/01/2018 17:15 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ "ΟΙ ΖΩΣΙΜΑΔΕΣ"
Κυριακή 21/01/2018 17:15 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
Κυριακή 21/01/2018 19:30 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - Α.Ο. ΞΑΝΘΗ ΣΤΑΔΙΟ "Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ"
Δευτέρα 22/01/2018 19:30 ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1964 - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Δ.Α.Κ. ΛΑΜΙΑΣ
Πρόγραμμα 19ης Αγωνιστικής
ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Σάββατο 27/01/2018 15:00 Α.Ο.Κ. - ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ Ε.Α.Κ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Σάββατο 27/01/2018 17:15 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ "Γ. ΚΑΜΑΡΑΣ" ΡΙΖΟΥΠΟΛΗ
Σάββατο 27/01/2018 19:30 Α.Ε.Κ. - ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ Ο.Α.Κ.Α.
Κυριακή 28/01/2018 15:00 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ - Π.Α.Ο.Κ. ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
Κυριακή 28/01/2018 17:15 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - Α.Ε.Λ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Κυριακή 28/01/2018 17:15 Α.Ο. ΞΑΝΘΗ - ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ ΞΑΝΘΗ ARENA
Κυριακή 28/01/2018 17:15 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ Γ.Σ.Σ.
Κυριακή 28/01/2018 19:30 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΗΠΕΔΟ "ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ"
Πρόγραμμα 20ης Αγωνιστικής
ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Σάββατο 03/02/2018 15:00 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - Α.Ο. ΞΑΝΘΗ ΓΗΠΕΔΟ "ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ"
Σάββατο 03/02/2018 17:15 Α.Ε.Λ. - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ AEL FC ARENA
Σάββατο 03/02/2018 19:30 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ ΓΗΠΕΔΟ "ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ"
Κυριακή 04/02/2018 15:00 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - Π.Α.Ο.Κ. ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ "ΟΙ ΖΩΣΙΜΑΔΕΣ"
Κυριακή 04/02/2018 17:15 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - Α.Ο.Κ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
Κυριακή 04/02/2018 17:15 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ
Κυριακή 04/02/2018 19:30 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - Α.Ε.Κ. ΣΤΑΔΙΟ "Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ"
Δευτέρα 05/02/2018 19:30 ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1964 - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Δ.Α.Κ. ΛΑΜΙΑΣ
Πρόγραμμα 21ης Αγωνιστικής
ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Σάββατο 10/02/2018 15:00 Α.Ο. ΞΑΝΘΗ - Α.Ο.Κ. ΞΑΝΘΗ ARENA
Σάββατο 10/02/2018 17:15 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1964 ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ Γ.Σ.Σ.
Σάββατο 10/02/2018 19:30 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ "ΟΙ ΖΩΣΙΜΑΔΕΣ"
Κυριακή 11/02/2018 15:00 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ - ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ "Γ. ΚΑΜΑΡΑΣ" ΡΙΖΟΥΠΟΛΗ
Κυριακή 11/02/2018 17:15 Α.Ε.Κ. - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Ο.Α.Κ.Α.
Κυριακή 11/02/2018 17:15 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ - ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
Κυριακή 11/02/2018 19:30 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Δευτέρα 12/02/2018 19:30 Π.Α.Ο.Κ. - Α.Ε.Λ. ΓΗΠΕΔΟ Α.Σ. ΠΑΟΚ ΤΟΥΜΠΑΣ
Πρόγραμμα 22ης Αγωνιστικής
ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Σάββατο 17/02/2018 15:00 Α.Ο.Κ. - ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ Ε.Α.Κ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Σάββατο 17/02/2018 17:15 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΓΗΠΕΔΟ "ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ"
Σάββατο 17/02/2018 19:30 ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1964 - Π.Α.Ο.Κ. Δ.Α.Κ. ΛΑΜΙΑΣ
Κυριακή 18/02/2018 15:00 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
Κυριακή 18/02/2018 17:15 Α.Ε.Κ. - Α.Ο. ΞΑΝΘΗ Ο.Α.Κ.Α.
Κυριακή 18/02/2018 17:15 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ
Κυριακή 18/02/2018 19:30 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΣΤΑΔΙΟ "Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ"
Δευτέρα 19/02/2018 19:30 Α.Ε.Λ. - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AEL FC ARENA
Πρόγραμμα 23ης Αγωνιστικής
ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Σάββατο 24/02/2018 15:00 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ "ΟΙ ΖΩΣΙΜΑΔΕΣ"
Σάββατο 24/02/2018 17:15 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ Γ.Σ.Σ.
Σάββατο 24/02/2018 19:30 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1964 ΓΗΠΕΔΟ "ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ"
Κυριακή 25/02/2018 15:00 Α.Ο. ΞΑΝΘΗ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ ΞΑΝΘΗ ARENA
Κυριακή 25/02/2018 17:15 Α.Ε.Λ. - ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ AEL FC ARENA
Κυριακή 25/02/2018 17:15 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ - Α.Ο.Κ. ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
Κυριακή 25/02/2018 19:30 Π.Α.Ο.Κ. - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΗΠΕΔΟ Α.Σ. ΠΑΟΚ ΤΟΥΜΠΑΣ
Δευτέρα 26/02/2018 19:30 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - Α.Ε.Κ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Πρόγραμμα 24ης Αγωνιστικής
ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Σάββατο 03/03/2018 15:00 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1964 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ
Σάββατο 03/03/2018 17:15 Α.Ο.Κ. - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ Ε.Α.Κ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Σάββατο 03/03/2018 19:30 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - Α.Ο. ΞΑΝΘΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Κυριακή 04/03/2018 15:00 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - Π.Α.Ο.Κ. ΓΗΠΕΔΟ "ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ"
Κυριακή 04/03/2018 17:15 Α.Ε.Κ. - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Ο.Α.Κ.Α.
Κυριακή 04/03/2018 17:15 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - Α.Ε.Λ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
Κυριακή 04/03/2018 19:30 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΣΤΑΔΙΟ "Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ"
Δευτέρα 05/03/2018 19:30 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ "Γ. ΚΑΜΑΡΑΣ" ΡΙΖΟΥΠΟΛΗ
Πρόγραμμα 25ης Αγωνιστικής
ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Σάββατο 10/03/2018 15:00 Α.Ε.Λ. - Α.Ο.Κ. AEL FC ARENA
Σάββατο 10/03/2018 17:15 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ Γ.Σ.Σ.
Σάββατο 10/03/2018 19:30 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΓΗΠΕΔΟ "ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ"
Κυριακή 11/03/2018 15:00 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ
Κυριακή 11/03/2018 17:15 ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1964 - ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ Δ.Α.Κ. ΛΑΜΙΑΣ
Κυριακή 11/03/2018 17:15 Α.Ο. ΞΑΝΘΗ - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ ΞAΝΘΗ ARENA
Κυριακή 11/03/2018 19:30 Π.Α.Ο.Κ. - Α.Ε.Κ. ΓΗΠΕΔΟ Α.Σ. ΠΑΟΚ ΤΟΥΜΠΑΣ
Δευτέρα 12/03/2018 19:30 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ "ΟΙ ΖΩΣΙΜΑΔΕΣ"
Πρόγραμμα 26ης Αγωνιστικής
ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Σάββατο 17/03/2018 15:00 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
Σάββατο 17/03/2018 17:15 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - Π.Α.Ο.Κ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Σάββατο 17/03/2018 19:30 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
Κυριακή 18/03/2018 15:00 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - Α.Ο. ΞΑΝΘΗ ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ Γ.Σ.Σ.
Κυριακή 18/03/2018 17:15 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ - Α.Ε.Λ. "Γ. ΚΑΜΑΡΑΣ" ΡΙΖΟΥΠΟΛΗ
Κυριακή 18/03/2018 17:15 Α.Ο.Κ. - ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1964 Ε.Α.Κ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Κυριακή 18/03/2018 19:30 Α.Ε.Κ. - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Ο.Α.Κ.Α.
Δευτέρα 19/03/2018 19:30 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΓΗΠΕΔΟ "ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ"
Πρόγραμμα 27ης Αγωνιστικής
ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Σάββατο 31/03/2018 15:00 ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1964 - ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ.Α.Κ. ΛΑΜΙΑΣ
Σάββατο 31/03/2018 17:15 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
Σάββατο 31/03/2018 19:30 Π.Α.Ο.Κ. - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΗΠΕΔΟ Α.Σ. ΠΑΟΚ ΤΟΥΜΠΑΣ
Κυριακή 01/04/2018 15:00 Α.Ε.Λ. - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ AEL FC ARENA
Κυριακή 01/04/2018 17:15 Α.Ο. ΞΑΝΘΗ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ ΞΑΝΘΗ ARENA
Κυριακή 01/04/2018 17:15 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΓΗΠΕΔΟ "ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ"
Κυριακή 01/04/2018 19:30 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - Α.Ε.Κ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ
Δευτέρα 02/04/2018 19:30 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - Α.Ο.Κ. ΣΤΑΔΙΟ "Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ"
Πρόγραμμα 28ης Αγωνιστικής
ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Κυριακή 22/04/2018 19:00 Α.Ε.Κ. - ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ Ο.Α.Κ.Α.
Κυριακή 22/04/2018 19:00 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ "Γ. ΚΑΜΑΡΑΣ" ΡΙΖΟΥΠΟΛΗ
Κυριακή 22/04/2018 19:00 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Κυριακή 22/04/2018 19:00 Α.Ο.Κ. - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Ε.Α.Κ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Κυριακή 22/04/2018 19:00 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ - ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1964 ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
Κυριακή 22/04/2018 19:00 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ Γ.Σ.Σ.
Κυριακή 22/04/2018 19:00 ΠΑΟΚ - Α.Ο. ΞΑΝΘΗ ΓΗΠΕΔΟ Α.Σ. ΠΑΟΚ ΤΟΥΜΠΑΣ
Κυριακή 22/04/2018 19:00 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - Α.Ε.Λ. ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ "ΟΙ ΖΩΣΙΜΑΔΕΣ"
Πρόγραμμα 29ης Αγωνιστικής
ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Κυριακή 29/04/2018 19:00 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ ΓΗΠΕΔΟ "ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ"
Κυριακή 29/04/2018 19:00 Α.Ο.Κ. - Α.Ε.Κ. Ε.Α.Κ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Κυριακή 29/04/2018 19:00 ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1964 - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ Δ.Α.Κ. ΛΑΜΙΑΣ
Κυριακή 29/04/2018 19:00 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
Κυριακή 29/04/2018 19:00 Α.Ο. ΞΑΝΘΗ - Α.Ε.Λ. ΞΑΝΘΗ ARENA
Κυριακή 29/04/2018 19:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ ΣΤΑΔΙΟ "Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ"
Κυριακή 29/04/2018 19:00 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - Π.Α.Ο.Κ. ΓΗΠΕΔΟ "ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ"
Κυριακή 29/04/2018 19:00 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ
Πρόγραμμα 30ης Αγωνιστικής
ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Κυριακή 06/05/2018 19:00 Α.Ε.Λ. - ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1964 AEL FC ARENA
Κυριακή 06/05/2018 19:00 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ - Α.Ε.Κ. "Γ. ΚΑΜΑΡΑΣ" ΡΙΖΟΥΠΟΛΗ
Κυριακή 06/05/2018 19:00 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - Α.Ο.Κ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Κυριακή 06/05/2018 19:00 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - Α.Ο. ΞΑΝΘΗ ΓΗΠΕΔΟ "ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ"
Κυριακή 06/05/2018 19:00 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
Κυριακή 06/05/2018 19:00 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ Γ.Σ.Σ.
Κυριακή 06/05/2018 19:00 Π.Α.Ο.Κ. - ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΓΗΠΕΔΟ Α.Σ. ΠΑΟΚ ΤΟΥΜΠΑΣ
Κυριακή 06/05/2018 19:00 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ "ΟΙ ΖΩΣΙΜΑΔΕΣ"