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Το πρόγραμμα της Superleague μέχρι το τέλος της σεζόν

Το πρόγραμμα της Superleague μέχρι το τέλος της σεζόν

Η Superleague ανακοίνωσε το πρόγραμμα του πρωταθλήματος μέχρι το τέλος της φετινής σεζόν. 

Το πρόγραμμα της Superleague μέχρι το τέλος της σεζόν

Παίξε νόμιμα στη διάρκεια των αγώνων με αμέτρητα ειδικά στοιχήματα (21+)

Αναφορικά με τις ημερομηνίες διεξαγωγής των ντέρμπι, αυτές θα έχουν ως εξής: Ολυμπιακός-ΑΕΚ (04/02, 19:30), ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός (25/02, 19:30), Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός (04/03, 19:30), ΠΑΟΚ-ΑΕΚ (11/03, 19:30), ΑΕΚ-Παναθηναϊκός (18/03, 19:30), Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ (29/04, 19:00). 

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Πρόγραμμα 17ης Αγωνιστικής 

ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
Σάββατο 13/01/2018 15:00 Α.Ο. ΞΑΝΘΗ - ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΞΑΝΘΗ ARENA 
Σάββατο 13/01/2018 17:15 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ "Γ. ΚΑΜΑΡΑΣ" ΡΙΖΟΥΠΟΛΗ 
Σάββατο 13/01/2018 19:30 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 
Κυριακή 14/01/2018 15:00 Α.Ο.Κ. - Π.Α.Ο.Κ. Ε.Α.Κ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
Κυριακή 14/01/2018 17:15 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - Α.Ε.Λ. ΓΗΠΕΔΟ "ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ" 
Κυριακή 14/01/2018 17:15 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Κυριακή 14/01/2018 19:30 Α.Ε.Κ. - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ Ο.Α.Κ.Α. 
Δευτέρα 15/01/2018 19:30 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1964 ΣΤΑΔΙΟ "Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ" 

Πρόγραμμα 18ης Αγωνιστικής 
ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
Σάββατο 20/01/2018 15:00 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ 
Σάββατο 20/01/2018 17:15 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - Α.Ο.Κ. ΓΗΠΕΔΟ "ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ" 
Σάββατο 20/01/2018 19:30 Α.Ε.Λ. - Α.Ε.Κ. AEL FC ARENA 
Κυριακή 21/01/2018 15:00 Π.Α.Ο.Κ. - ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ ΓΗΠΕΔΟ Α.Σ. ΠΑΟΚ ΤΟΥΜΠΑΣ 
Κυριακή 21/01/2018 17:15 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ "ΟΙ ΖΩΣΙΜΑΔΕΣ" 
Κυριακή 21/01/2018 17:15 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 
Κυριακή 21/01/2018 19:30 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - Α.Ο. ΞΑΝΘΗ ΣΤΑΔΙΟ "Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ" 
Δευτέρα 22/01/2018 19:30 ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1964 - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Δ.Α.Κ. ΛΑΜΙΑΣ 

Πρόγραμμα 19ης Αγωνιστικής 
ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
Σάββατο 27/01/2018 15:00 Α.Ο.Κ. - ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ Ε.Α.Κ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
Σάββατο 27/01/2018 17:15 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ "Γ. ΚΑΜΑΡΑΣ" ΡΙΖΟΥΠΟΛΗ 
Σάββατο 27/01/2018 19:30 Α.Ε.Κ. - ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ Ο.Α.Κ.Α. 
Κυριακή 28/01/2018 15:00 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ - Π.Α.Ο.Κ. ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 
Κυριακή 28/01/2018 17:15 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - Α.Ε.Λ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 
Κυριακή 28/01/2018 17:15 Α.Ο. ΞΑΝΘΗ - ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ ΞΑΝΘΗ ARENA 
Κυριακή 28/01/2018 17:15 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ Γ.Σ.Σ. 
Κυριακή 28/01/2018 19:30 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΗΠΕΔΟ "ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ" 

Πρόγραμμα 20ης Αγωνιστικής 
ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
Σάββατο 03/02/2018 15:00 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - Α.Ο. ΞΑΝΘΗ ΓΗΠΕΔΟ "ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ" 
Σάββατο 03/02/2018 17:15 Α.Ε.Λ. - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ AEL FC ARENA 
Σάββατο 03/02/2018 19:30 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ ΓΗΠΕΔΟ "ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ" 
Κυριακή 04/02/2018 15:00 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - Π.Α.Ο.Κ. ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ "ΟΙ ΖΩΣΙΜΑΔΕΣ" 
Κυριακή 04/02/2018 17:15 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - Α.Ο.Κ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 
Κυριακή 04/02/2018 17:15 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ 
Κυριακή 04/02/2018 19:30 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - Α.Ε.Κ. ΣΤΑΔΙΟ "Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ" 
Δευτέρα 05/02/2018 19:30 ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1964 - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Δ.Α.Κ. ΛΑΜΙΑΣ 

Πρόγραμμα 21ης Αγωνιστικής 
ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
Σάββατο 10/02/2018 15:00 Α.Ο. ΞΑΝΘΗ - Α.Ο.Κ. ΞΑΝΘΗ ARENA 
Σάββατο 10/02/2018 17:15 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1964 ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ Γ.Σ.Σ. 
Σάββατο 10/02/2018 19:30 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ "ΟΙ ΖΩΣΙΜΑΔΕΣ" 
Κυριακή 11/02/2018 15:00 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ - ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ "Γ. ΚΑΜΑΡΑΣ" ΡΙΖΟΥΠΟΛΗ 
Κυριακή 11/02/2018 17:15 Α.Ε.Κ. - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Ο.Α.Κ.Α. 
Κυριακή 11/02/2018 17:15 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ - ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 
Κυριακή 11/02/2018 19:30 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 
Δευτέρα 12/02/2018 19:30 Π.Α.Ο.Κ. - Α.Ε.Λ. ΓΗΠΕΔΟ Α.Σ. ΠΑΟΚ ΤΟΥΜΠΑΣ 

Πρόγραμμα 22ης Αγωνιστικής 
ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
Σάββατο 17/02/2018 15:00 Α.Ο.Κ. - ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ Ε.Α.Κ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
Σάββατο 17/02/2018 17:15 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΓΗΠΕΔΟ "ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ" 
Σάββατο 17/02/2018 19:30 ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1964 - Π.Α.Ο.Κ. Δ.Α.Κ. ΛΑΜΙΑΣ 
Κυριακή 18/02/2018 15:00 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 
Κυριακή 18/02/2018 17:15 Α.Ε.Κ. - Α.Ο. ΞΑΝΘΗ Ο.Α.Κ.Α. 
Κυριακή 18/02/2018 17:15 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ 
Κυριακή 18/02/2018 19:30 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΣΤΑΔΙΟ "Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ" 
Δευτέρα 19/02/2018 19:30 Α.Ε.Λ. - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AEL FC ARENA 

Πρόγραμμα 23ης Αγωνιστικής 
ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
Σάββατο 24/02/2018 15:00 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ "ΟΙ ΖΩΣΙΜΑΔΕΣ" 
Σάββατο 24/02/2018 17:15 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ Γ.Σ.Σ. 
Σάββατο 24/02/2018 19:30 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1964 ΓΗΠΕΔΟ "ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ" 
Κυριακή 25/02/2018 15:00 Α.Ο. ΞΑΝΘΗ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ ΞΑΝΘΗ ARENA 
Κυριακή 25/02/2018 17:15 Α.Ε.Λ. - ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ AEL FC ARENA 
Κυριακή 25/02/2018 17:15 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ - Α.Ο.Κ. ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 
Κυριακή 25/02/2018 19:30 Π.Α.Ο.Κ. - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΗΠΕΔΟ Α.Σ. ΠΑΟΚ ΤΟΥΜΠΑΣ 
Δευτέρα 26/02/2018 19:30 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - Α.Ε.Κ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 

Πρόγραμμα 24ης Αγωνιστικής 
ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
Σάββατο 03/03/2018 15:00 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1964 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ 
Σάββατο 03/03/2018 17:15 Α.Ο.Κ. - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ Ε.Α.Κ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
Σάββατο 03/03/2018 19:30 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - Α.Ο. ΞΑΝΘΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 
Κυριακή 04/03/2018 15:00 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - Π.Α.Ο.Κ. ΓΗΠΕΔΟ "ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ" 
Κυριακή 04/03/2018 17:15 Α.Ε.Κ. - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Ο.Α.Κ.Α. 
Κυριακή 04/03/2018 17:15 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - Α.Ε.Λ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 
Κυριακή 04/03/2018 19:30 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΣΤΑΔΙΟ "Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ" 
Δευτέρα 05/03/2018 19:30 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ "Γ. ΚΑΜΑΡΑΣ" ΡΙΖΟΥΠΟΛΗ 

Πρόγραμμα 25ης Αγωνιστικής 
ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
Σάββατο 10/03/2018 15:00 Α.Ε.Λ. - Α.Ο.Κ. AEL FC ARENA 
Σάββατο 10/03/2018 17:15 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ Γ.Σ.Σ. 
Σάββατο 10/03/2018 19:30 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΓΗΠΕΔΟ "ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ" 
Κυριακή 11/03/2018 15:00 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ 
Κυριακή 11/03/2018 17:15 ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1964 - ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ Δ.Α.Κ. ΛΑΜΙΑΣ 
Κυριακή 11/03/2018 17:15 Α.Ο. ΞΑΝΘΗ - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ ΞAΝΘΗ ARENA 
Κυριακή 11/03/2018 19:30 Π.Α.Ο.Κ. - Α.Ε.Κ. ΓΗΠΕΔΟ Α.Σ. ΠΑΟΚ ΤΟΥΜΠΑΣ 
Δευτέρα 12/03/2018 19:30 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ "ΟΙ ΖΩΣΙΜΑΔΕΣ" 

Πρόγραμμα 26ης Αγωνιστικής 
ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
Σάββατο 17/03/2018 15:00 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 
Σάββατο 17/03/2018 17:15 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - Π.Α.Ο.Κ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 
Σάββατο 17/03/2018 19:30 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 
Κυριακή 18/03/2018 15:00 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - Α.Ο. ΞΑΝΘΗ ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ Γ.Σ.Σ. 
Κυριακή 18/03/2018 17:15 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ - Α.Ε.Λ. "Γ. ΚΑΜΑΡΑΣ" ΡΙΖΟΥΠΟΛΗ 
Κυριακή 18/03/2018 17:15 Α.Ο.Κ. - ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1964 Ε.Α.Κ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
Κυριακή 18/03/2018 19:30 Α.Ε.Κ. - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Ο.Α.Κ.Α. 
Δευτέρα 19/03/2018 19:30 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΓΗΠΕΔΟ "ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ" 

Πρόγραμμα 27ης Αγωνιστικής 
ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
Σάββατο 31/03/2018 15:00 ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1964 - ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ.Α.Κ. ΛΑΜΙΑΣ 
Σάββατο 31/03/2018 17:15 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 
Σάββατο 31/03/2018 19:30 Π.Α.Ο.Κ. - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΗΠΕΔΟ Α.Σ. ΠΑΟΚ ΤΟΥΜΠΑΣ 
Κυριακή 01/04/2018 15:00 Α.Ε.Λ. - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ AEL FC ARENA 
Κυριακή 01/04/2018 17:15 Α.Ο. ΞΑΝΘΗ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ ΞΑΝΘΗ ARENA 
Κυριακή 01/04/2018 17:15 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΓΗΠΕΔΟ "ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ" 
Κυριακή 01/04/2018 19:30 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - Α.Ε.Κ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ 
Δευτέρα 02/04/2018 19:30 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - Α.Ο.Κ. ΣΤΑΔΙΟ "Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ" 

Πρόγραμμα 28ης Αγωνιστικής 
ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
Κυριακή 22/04/2018 19:00 Α.Ε.Κ. - ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ Ο.Α.Κ.Α. 
Κυριακή 22/04/2018 19:00 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ "Γ. ΚΑΜΑΡΑΣ" ΡΙΖΟΥΠΟΛΗ 
Κυριακή 22/04/2018 19:00 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 
Κυριακή 22/04/2018 19:00 Α.Ο.Κ. - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Ε.Α.Κ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
Κυριακή 22/04/2018 19:00 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ - ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1964 ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 
Κυριακή 22/04/2018 19:00 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ Γ.Σ.Σ. 
Κυριακή 22/04/2018 19:00 ΠΑΟΚ - Α.Ο. ΞΑΝΘΗ ΓΗΠΕΔΟ Α.Σ. ΠΑΟΚ ΤΟΥΜΠΑΣ 
Κυριακή 22/04/2018 19:00 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - Α.Ε.Λ. ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ "ΟΙ ΖΩΣΙΜΑΔΕΣ" 

Πρόγραμμα 29ης Αγωνιστικής 
ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
Κυριακή 29/04/2018 19:00 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ ΓΗΠΕΔΟ "ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ" 
Κυριακή 29/04/2018 19:00 Α.Ο.Κ. - Α.Ε.Κ. Ε.Α.Κ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
Κυριακή 29/04/2018 19:00 ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1964 - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ Δ.Α.Κ. ΛΑΜΙΑΣ 
Κυριακή 29/04/2018 19:00 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 
Κυριακή 29/04/2018 19:00 Α.Ο. ΞΑΝΘΗ - Α.Ε.Λ. ΞΑΝΘΗ ARENA 
Κυριακή 29/04/2018 19:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ ΣΤΑΔΙΟ "Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ" 
Κυριακή 29/04/2018 19:00 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - Π.Α.Ο.Κ. ΓΗΠΕΔΟ "ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ" 
Κυριακή 29/04/2018 19:00 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ 

Πρόγραμμα 30ης Αγωνιστικής 
ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
Κυριακή 06/05/2018 19:00 Α.Ε.Λ. - ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1964 AEL FC ARENA 
Κυριακή 06/05/2018 19:00 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ - Α.Ε.Κ. "Γ. ΚΑΜΑΡΑΣ" ΡΙΖΟΥΠΟΛΗ 
Κυριακή 06/05/2018 19:00 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - Α.Ο.Κ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 
Κυριακή 06/05/2018 19:00 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - Α.Ο. ΞΑΝΘΗ ΓΗΠΕΔΟ "ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ" 
Κυριακή 06/05/2018 19:00 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 
Κυριακή 06/05/2018 19:00 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ Γ.Σ.Σ. 
Κυριακή 06/05/2018 19:00 Π.Α.Ο.Κ. - ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΓΗΠΕΔΟ Α.Σ. ΠΑΟΚ ΤΟΥΜΠΑΣ 
Κυριακή 06/05/2018 19:00 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ "ΟΙ ΖΩΣΙΜΑΔΕΣ"

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