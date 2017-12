Σαββίδης: «Θα ακολουθήσουν κι άλλοι... διασυρμοί» (pic)

Thn istoria thn grafoun oi parontes...oloi eimaste st pleuro sou!!Auto sou axizei , na xamogelas!!!!!Paixtes na matwnoun gia tn omada pou latreueis!! Kai as einai autoi enomenioi metaksi tous, esy exeis ena olokrliro lao , ena lao etoimo na "polemisei" opoion vrwmika prospathei na parei auto p dikaiousai..exeis omadara!! Kai exeis ena trelo gio !! ...... p.s xairomai poly oti oi paixtes se akousan kai tous dielysan !!! o shmerinos diasyrmos afierwmenos se olous ts independent,na eiste sigouroi tha akolouthisoun kai alloi!! KARMA IS A BITCH !! #PAOK #savvidisteam #miapoli #miaomada #family

