Χωρίς τον Εμενίκε στη Νέα Σμύρνη (pic)

Ουσιαστικά ο Νιγηριανός μία φουλ προπόνηση δεν έκανε μες στην τρέχουσα εβδομάδα. Έτσι ο Εμενίκε τέθηκε εκτός από το Πανιώνιος - Ολυμπιακός.

Off και ο Βούκοβιτς λόγω έλλειψης ετοιμότητας και ο τραυματίας Μπεν αλλά και ο τιμωρημένος Ένγκελς. Η προετοιμασία του Ολυμπιακού, ενόψει του αγώνα του Σαββάτου, με τον Πανιώνιο, ολοκληρώθηκε το βράδυ της Παρασκευής.

Αναλυτικά τα ονόματα των 20 παικτών για το ματς σε Νέα Σμύρνη: Ανδρούτσος, Ανσαριφάρντ, Μποτία, Καρσελά, Χουτεσιώτης, Σισέ, Τζούρτζεβιτς, Ελαμπντελαουί, Φιγκέιρας, Φορτούνης, Καπίνο, Κούτρης, Μάριν, Νικολάου, Οτζίτζα Οφόε, Πάρντο, Προτό, Ρομαό, Σεμπά και Τατχσίδης.

Η αποστολή για το ματς με τον Πανιώνιο. / The players selected for the match against Panionios.#olympiacos #slgr #PGSSOLY #superleague pic.twitter.com/ei0x3cswu1

— Olympiacos FC (@olympiacos_org) October 13, 2017