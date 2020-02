Κριστιάνο Ρονάλντο: Στην 4η δεκαετία της ζωής του έχει... εξωγήινες επιδόσεις! (vid)

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο πέτυχε άλλα δυο γκολ για τη Γιουβέντους το απόγευμα της Κυριακής στην αναμέτρηση με τη Φιορεντίνα, με τους «μπιανκονέρι» να φτάνουν στο τελικό 3-0 χάρη στα τέρματα του Πορτογάλου κι ένα γκολ του Ματάις Ντε Λιχτ στις καθυστερήσεις.

Ο CR7 έφτασε στα 50 γκολ και τις 12 ασίστ σε 70 αναμετρήσεις με τη φανέλα της Γιουβέντους από την ημέρα που πήρε την απόφαση ν' αφήσει τη Ρεάλ Μαδρίτης για να παίξει και στην Ιταλία και να διεκδικήσει τίτλους με τους «μπιανκονέρι».

Έχει βρει δίχτυα σε 9 διαδοχικά ματς πρωταθλήματος και αυτό είναι κάτι που το πετυχαίνει για τρίτη φορά στην καριέρα του, αφού το έχει κάνει τόσο στη LaLiga, όσο και στο Champions League με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης σε τρομερά κρεσέντο σκοραρίσματος όταν έχει βρεθεί σε... εξαιρετικά φεγγάρια.

Από την έναρξη του 2020 και έχοντας παίξει 6 παιχνίδια στη Serie A, έχει βρει δίχτυα 10 φορές δείχνοντας ασταμάτητος με το... κοτσιδάκι που «λανσάρει» και το οποίο μάλλον του φέρνει γούρι και τον βοηθάει από θέμα αυτοπεποίθησης. Και αυτό του έχει χαρίσει και 17 φορές τον τίτλο του Man of the Match σε αναμετρήσεις!

Τα 40 από τα 50 του γκολ με το κλαμπ του Τορίνο έχουν επιτευχθεί στο πρωτάθλημα και είναι τα περισσότερα από κάθε άλλον ποδοσφαιριστή της Λίγκας στο χρονικό διάστημα που βρίσκεται επί ιταλικού εδάφους ο Ρονάλντο!

Το πιο σημαντικό ζήτημα απ' όλα, είναι πως την Τετάρτη κλείνει τα 35 του χρόνια και παρουσιάζεται ανεπηρέαστος στο κομμάτι της αντοχής, των δυνάμεων και του πάθους που βγάζει στον αγωνιστικό χώρο! Απλά και λαϊκά... το γουστάρει αυτό που κάνει και απολαμβάνει κάθε του στιγμή στο γήπεδο. Ακόμα και σε περιόδους που γίνεται διαχείριση από τον Μαουρίτσιο Σάρι ώστε να τον έχει όσο το δυνατόν πιο φρέσκο όταν θα τον έχει μεγαλύτερη ανάγκη, ο CR7 έχει φροντίσει τόσο καλά τον εαυτό του που πραγματικά είναι άξιος... επιστημονικής μελέτης.

Έχοντας μπει στα μισά της 4ης δεκαετίας της ζωής του, οι επιδόσεις του Πορτογάλου σούπερ σταρ στο σκοράρισμα όχι απλά δεν μειώνονται, αλλά παραμένουν σε σταθερό ρυθμό και προκαλούν ζάλη και... τρέλα στους θαυμαστές του.

Και για την... ίντριγκα, τα 34 γκολ του σε 33 ματς τη φετινή αγωνιστική περίοδο σε όλες τις διοργανώσεις, είναι 3 περισσότερα από τα γκολ που έχουν πετύχει ΜΑΖΙ οι Μέσι και Γκριεζμάν τη Μπαρτσελόνα. Έτσι για το σούσουρο...

Goals scored by Cristiano Ronaldo in his 30s:

30 years old: 58 goals

31 years old: 54 goals

32 years old: 53 goals

33 years old: 49 goals

34 years old: 43 goals

Simply unbelievable. Ronaldo in his 30's is better than so many players in their prime. Machine pic.twitter.com/3fmNYdgXlU

— FutbolBible (@FutbolBible) February 3, 2020