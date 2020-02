Πέρασαν 3.899 ημέρες από την τελευταία φορά που ένας Μαλντίνι φόρεσε τη φανέλα της Μίλαν και τώρα το έκανε ξανά ο Ντανιέλ. Ο γιος του θρυλικού Πάολο και εγγονός του Τσεζάρε, μπήκε για λίγα δευτερόλεπτα στο ματς των Ροσονέρι με τη Βερόνα και άνοιξε την τρίτη γενιά της οικογένειας στο club. Ο 18χρονος μεσοεπιθετικός έκανε ντεμπούτο 35 χρόνια μετά τον πατέρα του και 67 από εκείνο του παππού του.

Daniel, 3rd generation of Maldini. 35 years after his father Paolo and 67 years after his grandfather Cesare! pic.twitter.com/bjJd5bNGhu

