Ο Ιμόμπιλε ισοφάρισε ρεκόρ 61 ετών! (vid)

Ποιος θα σταματήσει τον οίστρο του Τσίρο Ιμόμπιλε; Πιθανόν να μην τα καταφέρει και κανένας! Ο επιθετικός της Λάτσιο σκοράρει κατά ριπάς και, με τα δύο γκολ που σημείωσε στο 5-1 επί της ΣΠΑΛ (το δεύτερο είναι απίθανο), έφτασε τα 25 στην Serie A, ύστερα από μόλις 21 παιχνίδια (η Λάτσιο «χρωστάει» και ένα ματς).

Με αυτή την επίδοση, ο «καυτός» σέντερ φορ των Λατσιάλι ισοφάρισε ένα ρεκόρ που κρατούσε 61 χρόνια (!) στο ιταλικό πρωτάθλημα, αφού κανένας παίκτης, πλην του Αντόνιο Βαλεντίν Ανχελίγιο το 1959 με την φανέλα της Ίντερ, δεν είχε 25 γκολ μετά από 21 ματς.

Εκείνη την σεζόν, ο Αργεντινό-Ιταλός επιθετικός «σταμάτησε» στα 33 γκολ, επίδοση που μοιάζει... μικρή για την φετινή φόρμα του Ιμόμπιλε. Μεγάλος στόχος του Τσίρο, εκτός βεβαίως από το να πετύχει η Λάτσιο όσα κυνηγάει, να σπάσει το ρεκόρ του Γονσάλο Ιγουαΐν, ο οποίος την σεζόν 2015-16 σταμάτησε στα 36 γκολ με την φανέλα της Νάπολι.

Το απίθανο δεύτερο γκολ του Ιμόμπιλε κόντρα στην ΣΠΑΛ

Immobile with the goal of the season, his 25th. Can't wait for Ronaldo to rob him off the MVP. pic.twitter.com/mx1jIVeFQa

— (ERNESTHDGAMER02) February 2, 2020