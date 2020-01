Οι «τζιαλορόσι» ενημέρωσαν για την επισημοποίηση της προσθήκης του νεαρού ποδοσφαιριστή στο ρόστερ τους, με το κόστος να φτάνει στα 4 εκατομμύρια ευρώ τα οποία έλαβε η Έλτσε και υπάρχει άλλο 1 εκατομμύριο που συμφωνήθηκε σε μπόνους επίτευξης στόχων.

Ο Βιγιάρ ξεκίνησε από τα τμήματα υποδομής της Έλτσε, μεταπήδησε σε αυτά τςη Βαλένθια, δεν κατάφερε να παίξει ποτέ στην πρώτη ομάδα των «νυχτερίδων» και επέστρεψε στον σύλλογο στον οποίο ανδρώθηκε, το 2018.

Πλέον, ανήκει στη Ρόμα, η οποία φυσικά συνεχίζει την προσπάθεια εύρεσης παιδιών που έχουν χαθεί στην Αιώνια πόλη και η ανακοίνωση για τον παίκτη συνοδεύεται από το γνωστό βίντεο με τα στοιχεία των παιδιών που αναζητούνται στην Ρώμη...

Official: Gonzalo Villar has completed his move to AS Roma!

This month #ASRoma are continuing to work with charity organisations around the world, using our transfer announcements on Twitter to help the search for missing children globally. pic.twitter.com/FcNUTxeLIT

— AS Roma English (@ASRomaEN) January 30, 2020