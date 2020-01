Ο Ντανιέλε Ντε Ρόσι πέρασε 18 χρόνια στο χορτάρι του “Ολίμπικο” και αυτή θα ήταν η πρώτη φορά που θα έβλεπε την αγαπημένη του Ρόμα κόντρα στη Λάτσιο από την εξέδρα. Ωστόσο, κανείς δεν θα τον αναγνώρισε στην Curva, καθώς η γυναίκα του τον μεταμόρφωσε εντελώς σε κάποιον αγνώριστο απλό οπαδό των Τζαλορόσι.

One of Roma's greatest ever players Daniele De Rossi at the Rome derby in the Curva Sud. pic.twitter.com/y6JY19kETT

