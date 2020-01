Ο CR7 είχε την τύχη και μάλλον την τακτική για να μη ρίξει το Jenga με το τουβλάκι που τράβηξε και το σημείο στο οποίο το έβαλε από πάνω για να βάλει πλέον πολύ δύσκολη «αποστολή» στη σύντροφό του.

Η Τζορτζίνα έριξε τα τουβλάκια και ο Κριστιάνο αμέσως το πανηγύρισε για την πειράξει, φωνάζοντας «Siuuuu»!

Δείτε το βίντεο:

.@Cristiano hits the "SIUUU" even when he beats his girlfriend in Jenga pic.twitter.com/38efuE6grc

— Italian Football TV (@IFTVofficial) January 28, 2020