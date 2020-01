Ο Δανός μεσοεπιθετικός έκανε την εμφάνισή του στο αεροδρόμιο του Μιλάνου, Linate και θα μετέβαινε κατευθείαν στο Coni's Sports Institute ώστε να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του.

«Ναι, είμαι χαρούμενος» ήταν το μοναδικό που είπε ο Έρικσεν στους δημοσιογράφους με την εμφάνισή του, με τη μεταγραφή του να ολοκληρώνεται έναντι 16,8 εκατομμυρίων λιρών και θα υπογράψει συμβόλαιο με το οποίο θα έχει λαμβάνειν 320.000 λίρες την εβδομάδα...

@ChrisEriksen8 has touched down in Milan ahead of his move to @inter

@fraporzio95 pic.twitter.com/MFk1chuPEb

— 433 (@433) January 27, 2020