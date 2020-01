Αταλάντα: Περισσότερα γκολ στην Ιταλία, 2η σε ολόκληρη την Ευρώπη!

Ο σύλλογος από το Μπέργκαμο γι' ακόμα μια αγωνιστική στη φετινή Serie A έφτασε σε μεγάλο σκορ και διέλυσε την «Γκρανάτα» με το τρομερό 7-0.

Αυτό το σκορ ήρθε λίγο καιρό μετά τις δύο απανωτές «πεντάρες» απέναντι σε Μίλαν και Πάρμα, ενώ, υπάρχει και το 7-1 επί της Ουντινέζε.

Έπειτα από 21 ματς στο τρέχον πρωτάθλημα της Ιταλίας, η Αταλάντα είναι η πιο παραγωγική ομάδα αυτή τη στιγμή στη Λίγκα, στο +18 από την πρωτοπόρο Γιουβέντους, ενώ, είναι και 2η στην κατάταξη των κλαμπ των πέντε μεγάλων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων!

Πρωτοπόρος στο κομμάτι των γκολ είναι η Μάντσεστερ Σίτι και 3η είναι η Μπάγερν Μονάχου μετά το δικό της 5-0 επί της Σάλκε το βράδυ του Σαββάτου...

Δείτε τον πίνακα:

Atalanta have scored more goals in Serie A than any other team this season… 18 more than first-placed Juventus.

In Europe’s top five leagues, only Man City have more. pic.twitter.com/0YBz2WDHVp

— Squawka Football (@Squawka) January 25, 2020