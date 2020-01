Η φετινή σεζόν είναι απίστευτα περίεργη για τους «παρτενοπέι» που σε καμία περίπτωση δεν είναι ικανοί να παίξουν το ρόλο που είχαν τα προηγούμενα χρόνια ως διεκδικητές της κορυφής της Serie A. Τα σκαμπανεβάσματα είναι συνεχή, ο κόσμος έχει αντιδράσει, έχει σημειωθεί αλλαγή προπονητή και αναζητείται ισορροπία.

Παρ' όλα αυτά, το βράδυ της Τρίτης, μετά το 1-0 επί της Λάτσιο στα προημιτελικά του Coppa Italia, παίκτες και οπαδοί έγιναν ξανά «ένα» έπειτα από καιρό, για να πανηγυρίσουν την πρόκριση στα ημιτελικά...

Finally a WIN!

Fans are back, stadium is loud again, and Napoli get a deserved Win against last year's Coppa Italia champions! Scenes on the stands!#NapoliLazio pic.twitter.com/QDX5VzmDyu

— Get Napoli Tickets (@NapoliTickets) January 21, 2020