Σασουόλο – Τορίνο 2-1: Ανατροπή με… ποδιά και βολίδα (vid)

Τρεις διαδοχικές νίκες μετρούσε στο Καμπιονάτο η Σασουόλο και όταν έβαλε αυτογκόλ ο Λοκατέλι (20’), η κατάσταση ζόρισε πολύ. Ωστόσο, κατάφερε να γυρίσει το ματς και να πάρει ένα τρίποντο, το οποίο την ανέβασε στο +8 από την επικίνδυνη ζώνη. Η ισοφάριση (61’) ήρθε από τον Μπογκά, ο οποίος αρχικά έκανε ποδιά σε αντίπαλο και στη συνέχεια έστειλε τη βολίδα του εντός εστίας. Ο Μπεράρντι (73’) ολοκλήρωσε την ανατροπή για τους γηπεδούχους.

Boga Still Doing Bits.... At Youth Level His Dribbling Was Mazzaline https://t.co/8Daoy0G0Uj

