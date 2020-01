Ο Δρ. Πιερ Πάολο Μαριάνι είναι εκείνος που έκανε την επέμβαση στο γόνατο του Νικολό Τζανιόλο το πρωί της Δευτέρας προκειμένου ν' αποκατασταθεί η ζημιά στο πόδι του ποδοσφαιριστή και να μπορέσει μια ώρα αρχύτερα να μπει σε διαδικασία ανάρρωσης και αποθεραπείας.

Τέτοιοι τραυματισμοί στον χιαστό χρειάζονται περίοδο απουσίας περί τους πέντε μήνες και με το Euro του 2020 να έρχεται, ο γιατρός είπε για τον Τζανιόλο:

«Μπορεί να είναι έτοιμος πριν από την έναρξη της διοργάνωσης, ωστόσο, σε τέτοιες περιπτώσεις κανείς προπονητής δεν περιμένει μέχρι την τελευταία στιγμή και δεν βάζει ερωτηματικό στην αποστολή που αποφασίζει για το τουρνουά...».

“Thank you all for the support and affection you have shown me during the past few hours. I can’t wait to get back out there. Forza Roma!”

- Nicolò Zaniolo pic.twitter.com/fXECLWp2Lm

— AS Roma English (@ASRomaEN) January 13, 2020