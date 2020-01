Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media από τις... περιπέτειες του «Αυτοκράτορα» σε ποδοσφαιρικό παιχνίδι με φίλους του, ο Τότι πέτυχε τρομερό γκολ με εκτέλεση φάουλ από πολύ πλάγια θέση.

Πήρε φόρα, είχε εντοπίσει το σημείο που ήθελε να στείλει τη μπάλα, εκείνη πέρασε πάνω από το κεφάλι του αμυντικού και καρφώθηκε στα δίχτυα!

Δείτε το εκπληκτικό γκολ:

Totti is 43 years old and he’s still scoring bangers like that. Class is permanent., what a bloody goal. pic.twitter.com/RhZptTltyF

