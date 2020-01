Η νίκη των «μπιανκονέρι» στη Ρώμη το βράδυ της Κυριακής στιγματίστηκε από δύο σοβαρότατους τραυματισμούς, με τους Ντεμιράλ και Τζανιόλο να πρέπει πλέον ν' απουσιάσουν γι' αρκετούς μήνες από τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις...

Η Γιουβέντους επισημοποίησε κι εκείνη τη ζημιά που υπέστη ο δικός της ποδοσφαιριστής, με τον Τούρκο αμυντικό, Μερίχ Ντεμιράλ να χρειάζεται χειρουργείο στο αριστερό γόνατο έπειτα από τη ρήξη χιαστού.

Ο Τζανιόλο της Ρόμα, που αποχώρησε από το Κυριακάτικο ματς με το ίδιο πρόβλημα στο δεξί πόδι, ήδη μπήκε στο χειρουργείο...

Not looking good for Demiral [@MaxNerozzi] pic.twitter.com/u4sS47SAFU

— Juventus News - Juvefc.com (@juvefcdotcom) January 12, 2020