Ο Σουηδός σούπερ σταρ, μετά το 0-0 με την Σαμπντόρια στο «Σαν Σίρο», κατάφερε να βρει το δρόμο για τα δίχτυα στο δεύτερο παιχνίδι του, στην εκτός έδρας νίκη με σκορ 2-0 επί της Κάλιαρι.

Ο Κρουντέλι, που σχολίασε το παιχνίδι από το στούντιο της εκπομπής όπου παραβρίσκεται, σηκώθηκε από τη θέση του και... συγκινήθηκε στο γκολ, με τη σκέψη πως ο Ζλάταν μπορεί επιτέλους ν' αλλάξει την ομάδα του...

@crudeliofficial enjoyed Ibra's first goal back as an #ACMilan player...

pic.twitter.com/FjHEAik0Bo

