Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ πέτυχε το δεύτερο γκολ της «Γηραιάς Κυρίας» στο παιχνίδι της Κυριακής, όμως, το ματς στιγματίστηκε από δύο πολύ άσχημους τραυματισμούς, έναν για κάθε ομάδα.

Ο Ντεμιράλ – που είχε ανοίξει το σκορ για τη Γιουβέντους – αποχώρησε πολύ νωρίς από την άμυνα των «μπιανκονέρι» έπειτα από το πρόβλημα που αποκόμισε στο αριστερό πόδι, ενώ, ο Τζανιόλο ήταν τρομερά άτυχος καθώς διαπιστώθηκε πως υπέστη ρήξη χιαστού στο δεξί γόνατο.

Και για τους δύο, ο Κριστιάνο Ρονάλντο ενδιαφέρθηκε πολύ και ήταν δίπλα τους, επιδεικνύοντας την τρομερή αίσθηση του ευ αγωνίζεσθαι...

A sad night in Rome unfortunately all but ending the seasons of two potential breakout stars at EURO 2020, who could have met in this stadium in the tournament opener.

