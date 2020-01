Ο Τζανιόλο τραυματίστηκε πολύ σοβαρά στο δεξί γόνατο στην αναμέτρηση της Κυριακής στο «Ολίμπικο», εκεί απ' όπου η «Γηραιά Κυρία» έφυγε με το «διπλό» χάρη στο τελικό 2-1.

Έπειτα από τρομερό σόλο, στο οποίο τα έβαλε με όποιον προσπάθησε να τον σταματήσει, ο Τζανιόλο κέρδισε φάουλ λίγο έξω από την αντίπαλη περιοχή, αλλά παράλληλα έγινε και πολύ μεγάλη ζημιά...

Η διάγνωση ήταν τέτοια που έκανε λόγο για ρήξη χιαστού στο δεξί γόνατο και ζημιά και στον μηνίσκο, με το χειρουργείο να είναι φυσικό επακόλουθο και την απουσία του παίκτη από τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις για τους επόμενους αρκετούς μήνες, δεδομένη...

One of the best solo runs of the season by Nicolo Zaniolo, which unfortunately ends in a ruptured ACL injury

Looks like he will miss Euro 2020. Gutted. pic.twitter.com/tgiJTep7Rs

