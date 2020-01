Εγινε κι αυτό στη Serie A, αφού στην αναμέτρηση της Τζένοα με την Βερόνα στο Bentegodi, ο διαιτητής Μαριάνι καθυστέρησε 15 λεπτά το ματς, μιας και οι γραμμές ήταν στραβές! Το ειδικό συνεργείο πήρε μπρος κι έκανε τα πάντα για να τις φέρει στα... ίσα!

The game between Hellas Verona and Genoa in Serie A has been delayed to repaint the lines of the penalty area, which are wonky pic.twitter.com/qcZtA80pxe

