Μια τρομερή φάση εκτυλίχθηκε στο παιχνίδι του «Τζουσέπε Μεάτσα» το βράδυ του Σαββάτου, όταν ο σκόρερ των Μιλανέζων στην αναμέτρηση, φάνηκε να προσπαθεί να «κλειδώσει» το πόδι του Λοτόι όντας πεσμένος στο έδαφος, προκειμένου ο αμυντικός της Αταλάντα να μην καταφέρει να φτάσει όπως θα ήθελε στη μπάλα μπροστά από τον Χαντάνοβιτς.

Βέβαια, φαίνεται πως υπάρχει και σπρώξιμο του Ζαπάτα στον Λαουτάρο και για τον λόγο αυτό ίσως πέφτει ο Αργεντινός, ωστόσο, δεν δόθηκε απολύτως τίποτα στη φάση για την οποία παραπονέθηκε έντονα και ο Γκασπερίνι λέγοντας: «Δεν μπορώ να καταλάβω πως έγινε και δεν έδειξε τίποτα ο VAR...».

for once in his miserable life Rocchi made the correct decision, you can clearly see Zapata pushing Lautaro before he falls... i gobbo continuano a piangere pic.twitter.com/PWhp17f9pQ

— a. (@pupicinter) January 11, 2020