Δεν χρειάστηκε και πολύ καιρό, ώστε να θυμίσει στους Ιταλούς την ερωτική σχέση του με τα δίχτυα. Μόλις στη δεύτερη εμφάνισή του μετά την επιστροφή του στη Μίλαν, ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς έβαλε το πρώτο γκολ της δεύτερης “ροσονέρο” θητείας του, κάνοντας το 0-2 στην Κάλιαρι.

Zlatan scoring on his full debut!!! Even at 38 years old Zlatan Ibrahimović still showing why he is one of the best of his Generation. Top Player! #CagliariMilan pic.twitter.com/OIwyel7Tny

— . (@Professor9000) January 11, 2020