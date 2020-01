Οι «τζιαλορόσι», συνεχίζουν κάτι ιδιαίτερα πρωτότυπο εδώ και αρκετούς μήνες, έχοντας συνάψει συνεργασία με οργανισμό για την βοήθεια εντοπισμού παιδιών που αγνοούνται, με την ελπίδα να σωθούν ζωές...

Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί και έχουν απολαύσει περίθαλψη και φροντίδα, με τον σύλλογο της Αιώνιας πόλης να βλέπει πως αποδίδει καρπούς η προσπάθεια που καταβάλλει και η οποία συνεχίζεται μέσω των διάφορων ανακοινώσεων που συνοδεύονται από φωτογραφίες παιδιών που αγνοούνται.

Αυτή τη φορά, δημοπρατήθηκαν δυο ιδιαίτερες φανέλες έναντι 15.000 ευρώ, με το ποσό να πηγαίνει στον οργανισμό Calcio Insieme που βοηθάει παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, ώστε να λάβουν εκπαίδευση αλλά και να γίνει η εκκίνηση για την ενασχόλησή τους με το ποδόσφαιρο...

Two #ASRoma shirts auctioned off have raised €15,000 for charity!

The donation will support ‘Calcio Insieme’, a project that provides a safe space for children with cognitive disabilities to play football and learn valuable skills.

https://t.co/jiZ8uDJXLg pic.twitter.com/ys5Le6ixJo

