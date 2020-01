Ο Ντε Ρόσι πήρε την απόφαση ν' αποσυρθεί από την ενεργό δράση πριν καν ολοκληρωθεί το συμβόλαιό του με τη Μπόκα Τζούνιορς.

Έχοντας ζήσει το μεγάλο του ποδοσφαιρικό όνειρο της συμμετοχής στο «Μπομπονέρα» και της ατμόσφαιρας που δημιουργούν οι Λατίνοι και δη οι οπαδοί της Μπόκα στο γήπεδο, ο Ιταλός μέσος αντιλήφθηκε ότι ήταν πλέον γεμάτος από τη μπάλα και του έλειπε πιο πολύ από ποτέ η οικογένειά του.

Έτσι, ανακοίνωσε την απόφασή του να σταματήσει το επαγγελματικό ποδόσφαιρο στην ηλικία των 36 ετών και ο Στεφάν Ελ Σαραουΐ του έκανε δώρο, όπως και σε όλο τον κόσμο, το βίντεο από την ομιλία του Ντε Ρόσι και όσα συνέβησαν στ' αποδυτήρια της Ρόμα, στο τελευταίο του ματς με την ομάδα της Αιώνιας πόλης...

El Shaarawy recorded this video in the locker-room before De Rossi's last game for Roma

IG/Stewel92 pic.twitter.com/qmSNLIzE4O

— Italian Football TV (@IFTVofficial) January 7, 2020