Μίλαν - Σαμπντόρια: Στον πάγκο ο Ιμπραΐμοβιτς (vid)

Θα χρειαστεί να περιμένει λίγο ακόμα για το -δεύτερο- ντεμπούτο του στη Μίλαν...

Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς δεν ήταν στα βασικά σχέδια του Στέφανο Πιόλι για το παιχνίδι με την Σαμπντόρια, ο οποίος επέλεξε τους Σούσο, Τσαλχάνογλου και Πιάτεκ για την επίθεση.

Here’s our first line-up of the year! C'mon boys!

Così in campo per la prima del 2020: forza ragazzi! #MilanSampdoria #SempreMilan@BioscalinITA pic.twitter.com/GH4iyK3vbx

— AC Milan (@acmilan) January 6, 2020