Τελικά, ισοπέδωσαν το άγαλμα του Ιμπραΐμοβιτς... (pics)

Δεν στέκεται πλέον όρθιο το άγαλμα του Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς στο Μάλμε...

Από την ημέρα που ανακοίνωσε ο Σουηδός ότι θα εμπλακεί διοικητικά στην Χάμαρμπι, αντίπαλο της Μάλμε στο πρωτάθλημα, οι φίλοι των «γαλάζιων» δεν τον συγχώρησαν...

Αρχικά, προσπάθησαν να καλύψουν το πρόσωπό του με διάφορους τρόπους, κατόπιν του έσπασαν τη μύτη, ενώ, ήρθε και η μέρα που κατάφεραν να το ρίξουν εντελώς στο έδαφος...

Υπενθυμίζεται ότι το εν λόγω αξιοθέατο είχε στηθεί τον Οκτώβριο έξω από το γήπεδο της Μάλμε, προς τιμήν του Σουηδού φορ από την ομάδα που τον ανέδειξε.

Δείτε τις εικόνες με το «χρονικό» της καταστροφής:

Oct 9: Swedish club Malmo put up a statue of Zlatan Ibrahimovic outside their stadium

Nov 26: Zlatan announces he’s bought shares in rival club Hammarby

Nov 27: Malmo ultras vandalise Zlatan’s statue

Dec 22: Malmo ultras vandalise Zlatan’s statue…again

Jan 5: pic.twitter.com/6tRiWz8nT7

— B/R Football (@brfootball) January 5, 2020