Ο Σουηδός σούπερ σταρ πήρε την απόφαση να επιστρέψει στο ιταλικό ποδόσφαιρο στα 38 του χρόνια έπειτα από δυο σεζόν στο MLS με τους Λος Άντζελες Γκάλαξι.

Οι «ροσονέρι» κατάφεραν να εξασφαλίσουν την υπογραφή του μέχρι το καλοκαίρι και ο Ζλάταν επέστρεψε σε μέρη που αγαπάει και που γνωρίζει πολύ καλά... Άλλωστε, όπως ανέφερε και στον επίσημο λογαριασμό της Μίλαν, «αυτό είναι το σπίτι μου»​!

Η άφιξή του στο Μιλάνο, ήταν όσο... Ζλάταν έπρεπε!

IZ landed

And we have touchdown, @Ibra_official! #IZBACK pic.twitter.com/OiSl9whReP

— AC Milan (@acmilan) January 2, 2020