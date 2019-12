Κορυφαίος παίκτης στον κόσμο για το 2019 μέσα από τα Globe Soccer Awards, κορυφαίος σκόρερ και της δεκαετίας σύμφωνα με την UEFA. Ο απολογισμός... εντυπωσιακός για τις διοργανώσεις της, αφού είναι πρώτος σκόρερ στις τέσσερις από τις επτά τελευταίες σεζόν (2013, 2014, 2017, 2019). Ο Πορτογάλος σταρ μετρά 145 γκολ με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης, της Γιουβέντους στην Ευρώπη, καθώς και με αυτήν της Πορτογαλίας (το 2019 πέτυχε 7 γκολ στο Champions League και 14 με την εθνική ομάδα της χώρας του σε προκριματικά Euro και Uefa Nations League). Ο Λιονέλ Μέσι είναι στην 3η θέση και δεν έχει φτάσει τα... 100!

Αναλυτικά οι κορυφαίοι σκόρερ

Κριστιάνο Ρονάλντο (Ρεάλ Μαδρίτης - Γιουβέντους - Πορτογαλία) - 145 γκολ: 107 στο Champions League, 2 σε Ευρωπαϊκά Σούπερ Καπ, 6 σε τελικά Euro, 3 σε Νations League, 27 σε προκριματικά Euro

Ρόμπερτ Λεβαντόβσκι (Ντόρτμουντ - Μπάγερν - Πολωνία) - 101 γκολ: 63 στο Champions League, 1 στο Europa League, 2 σε τελικά Euro, 35 σε προκριματικά Euro

Λιονέλ Μέσι (Μπαρτσελόνα) - 99 γκολ: 96 σε Champions League, 3 σε Ευρωπαϊκά Σούπερ Καπ

Ronaldo finishes the decade as top scorer in UEFA competition with 145 goals

Best one?#UCL

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 30, 2019