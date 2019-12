Ο Αλί Τουργκανμπέκοφ, τον περασμένο Αύγουστο είχε συναντήσει τους ποδοσφαιριστές των Λίβερπουλ και Τσέλσι πριν από τη μεταξύ τους «μονομαχία» για το Super Cup Ευρώπης, ωστόσο, το μεγάλο του όνειρο ήταν να δει από κοντά τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

Κατάφερε να συναντήσει τον Πορτογάλο σούπερ σταρ και να παίξει μπάλα μαζί του, βιώνοντας μια από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής του.

Δείτε το βίντεο:

Cristiano Ronaldo met Ali Turganbekov, a boy from Kazakhstan who was born without legs and has always stated his dream is to meet CR7.

Football is more than just a game. Inspirational. pic.twitter.com/1z1OaS6z4F

