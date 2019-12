Διαφορετικό από τα συνηθισμένα ήταν το 2019 για τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Η πρώτη του εξ' ολοκλήρου χρονιά στην Γιουβέντους, με διαφοροποιημένα στάνταρ ανταγωνισμού εντός συνόρων, θα ήταν υπερφυσικό να ισοφαρίσει τους ετήσιους αριθμούς του από την Ρεάλ Μαδρίτης. Αντ' αυτού, περιορίστηκε στα 39 γκολ σύνολο, η πρώτη φορά που πέφτει κάτω από τα 40 την τρέχουσα δεκαετία. Ήταν και πάλι η αιχμή του δόρατος, οδηγός για ακόμη ένα Scudetto και η έκφραση της Μεγάλης Κυρίας στα νοκ-άουτ του Champions League, σκοράροντας όλα τα γκολ της κόντρα σε Ατλέτικο και Άγιαξ, ενώ έπιασε και τον Λιονέλ Μέσι για τα περισσότερα χατ-τρικ στον θεσμό (8). Χωρίς Champions League ή εξωπραγματικα ατομικά νούμερα, μοιραία έχασε την πρωτο/δευτεροκαθεδρία που διατηρούσε διαχρονικά στην Χρυσή Μπάλα, βλέποντας την πλάτη των Μέσι και Φαν Ντάικ. Όσο υποχώρησε σε συλλογικό επίπεδο, όμως, ανέβηκε στην all-time κούρσα των «εθνικών ηγετών». Σήκωσε το Nations League με την Πορτογαλία του Φερνάντο Σάντος το καλοκαίρι και λίγους μήνες αργότερα, πέτυχε το 9ο του χατ-τρικ σε επίπεδο εθνικών ομάδων. Έτσι, έφτασε τα 99 γκολ και χρειάζεται άλλα 11 για να ξεπεράσει τον Ιρανό Αλί Νταεΐ και να χριστεί ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών στο διεθνές ποδόσφαιρο. Το 2020 που πλησιάζει, έρχεται EURO, συνεπώς θα φτάσει ακόμα πιο κοντά.

1 goal away from 100 goals for @SelecaoPortugal.

10 goals away from equalling Ali Daei's record.

@Cristiano will now have to wait 4 months to try to reach the next landmark. pic.twitter.com/jXq3kMOKYf

