Καγιεχόν, ο Νο1 σε αγώνες στη 10ετία (vid)

Ο Χοσέ Καγιεχόν μπορεί να μην συγκαταλέγεται στους κορυφαίους της εποχής μας, αλλά είναι ένας εκπληκτικά σημαντικός και πάνω απ' όλα συνεπής ποδοσφαιριστής. Ο Ισπανός εξτρέμ αποχαιρετά τη δεύτερη 10ετία του 21ου αιώνα με ένα σπάνιο παράσημο. Μετρώντας 351 αγώνες πρωταθλήματος από το 2010 έως και τώρα (σ.σ.: 35 ανά σεζόν) με Εσπανιόλ, Ρεάλ Μαδρίτης και Νάπολι, είναι εκείνος με τις περισσότερες συμμετοχές στις πέντε μεγάλες Λίγκες της Ευρώπης. Τον ακολουθούν οι Εντέν Αζάρ (348), Λιονέλ Μέσι (343) και Αντουάν Γκριεζμάν (338).

351 - José #Callejón is the outfield player with the most appearances (351) in the 2010s in the Top-5 European Leagues. Stakhanovite.#Opta2010s pic.twitter.com/ptIajnmyl0

— OptaPaolo (@OptaPaolo) December 24, 2019