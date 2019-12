Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ ό,τι διεκδικούσε, το έπαιρνε σπίτι του τα τελευταία χρόνια.

Το τελευταίο τρόπαιο το είχε χάσει με κανονική συμμετοχή στον μεγάλο τελικό, ήταν το Copa del Rey του 2013, όταν τότε η Ρεάλ είχε ηττηθεί από την Ατλέτικο Μαδρίτης.

Έκτοτε, σε 12 μεγάλους τελικούς, ο CR7 πάντοτε ολοκλήρωνε το ματς ως θριαμβευτής, με... αστερίσκο στον τελικό του Euro 2016. Εκεί, η ατυχία του χτύπησε την πόρτα από πολύ νωρίς στο ματς με τους Γάλλους, αποχώρησε, όμως στήριξε τις προσπάθειες των συμπατριωτών του από τον πάγκο ως... βοηθός του Φερνάντο Σάντος και πανηγύρισε την κατάκτηση της κορυφής της Ευρώπης!

Αξίζει να σημειωθεί πως παρέλαβε μετάλλιο και για το Copa del Rey του 2014 στη Ρεάλ Μαδρίτης, ωστόσο, ήταν εκτός αποστολής και παραβρέθηκε στον τελικό με πολιτικά για να στηρίξει τους συμπαίκτες του...

Δείτε στην παρακάτω φωτογραφία όλους τους τελικούς που είχε πάρει ο Κριστιάνο...

Ronaldo hadn’t lost a final he’d featured in since 2013 before Juventus’ defeat today pic.twitter.com/gPKOuz5irL

