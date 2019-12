Η Λάτσιο θριάμβευσε απέναντι στην Γιουβέντους, επικρατώντας με 3-1 στον τελικό του Σούπερ Καπ που διεξήξχθη στην Σαουδική Αραβία και επανέλαβε το έργο πρωταθλήματος με το ίδιο σκορ.

Οι Λατσιάλι κρατούσαν το προβάδισμα ως το τέλος και στις καθυστερήσεις σημείωσαν το απόλυτο «κερασάκι στην τούρτα».

Ο Ντανίλο Κατάλντι εκτέλεσε άψογα και απευθείας το φάουλ, η μπάλα χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι και έσκασε στη συνέχεια εντός τέρματος, σε ένα καταπληκτικό τέρμα που σφράγισε τον τίτλο για τους Λατσιάλι.

Δείτε το γκολ:



Cataldi taking better freekicks than CR7 and bringing the Supercup home pic.twitter.com/P1hCi1JvsX

— Uncle Sharma (@RSharmzz) December 22, 2019