Ο νεαρός ποδοσφαιριστής πήρε το πέναλτι που κέρδισαν οι «νερατζούρι», με τον «Big Rom» να του δίνει την εκτέλεση από την άσπρη βούλα και τον μικρό να εκτελεί εύστοχα για να διαμορφώσει το τελικό 4-0 απέναντι στους Γενοβέζους, το βράδυ του Σαββάτου.

Στον πανηγυρισμό του για το παρθενικό γκολ ξέσπασε κι έπειτα έπεσε στην αγκαλιά της συγκινημένης μητέρας του, η οποία παρακολούθησε δια ζώσης την πρώτη πολύ μεγάλη ποδοσφαιρική στιγμή του γιου της στην Ίντερ...

Romelu Lukaku gifted 17-year-old Sebastiano Esposito a penalty, which he converted for his first Serie A goal pic.twitter.com/9v7GZegi0F

17-year-old Sebastiano Esposito had his mom in the front row to celebrate his first Serie A goal @brfootball

What a moment pic.twitter.com/06MaXypTjF

