Οι Μπιανκονέρι προηγήθηκαν στη Γένοβα με γκολάρα του Πάουλο Ντιμπάλα στο 19ο λεπτό, δέχθηκαν την ισοφάριση στο 35' από τον Καπράρι και πήραν ξανά το προβάδισμα στο 45', όταν ο CR7 απογειώθηκε, έμεινε στον αέρα, πέρασε πάνω από τον αντίπαλο και σκόραρε με κεφαλιά! Οπως έδειξε η ανάλυση του Sky Italia, ο Πορτογάλος πήδηξε 71 εκατοστά από το έδαφος και τη στιγμή που έκανε την κεφαλιά ήταν στα... 2,56μ.!

they ask the best?

I say cristiano ronaldo!

Look at these you bitches.

What a goal pic.twitter.com/1F6qsCi3JB

— soban (@sobannnn) December 18, 2019