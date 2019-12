Ο CR7 βρισκόταν κοντά στον Γκονζάλο Ιγουαΐν όταν εκείνος αποχωρούσε από τον αγωνιστικό χώρο στη νίκη (3-1) της Γιουβέντους, την Κυριακή, στο Τορίνο.

Έτσι, ο Αργεντινός του έδωσε κατευθείαν το περιβραχιόνιο ώστε να βγει από τον αγωνιστικό χώρο, ωστόσο, ο Κριστιάνο δεν το φόρεσε.

Ο Μπλες Ματουϊντί ήταν εκείνος που το πήρε τελικά, αφού, ο Ρονάλντο σεβάστηκε το γεγονός πως ο Γάλλος ήταν εκείνη τη στιγμή ο πιο... παλιός της ομάδας που βρισκόταν στο χορτάρι.

This happened yesterday in Juventus' game. Higuain was wearing the captain armband, got subbed off and passed it to Cristiano Ronaldo who refused to wear it and gave it to Matuidi because he's the longest serving player on the pitch.

