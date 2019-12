Μίλαν: Παρέλαση θρύλων για τα 120ά γενέθλια (vid)

Το ματς με τη Σασουόλο απέκτησε εορταστικό χαρακτήρα για τους Μιλανέζους, λόγω των γενεθλίων που ακολουθούν. Προφανώς επιθυμία όλων στο κλαμπ ή στις εξέδρες ήταν όλο αυτό το πανηγυρικό κλίμα να γίνει ακόμη πιο πανηγυρικό με μία νίκη, αλλά κάτι τέτοιο δεν έγινε. Παρ' όλα αυτά, όσοι κατέκλυσαν το San Siro είχαν την ευκαιρία να δουν ξανά εκεί, μπροστά τους, αυτούς που έκαναν μεγάλη τη Μίλαν...

The Greats of our History

Noi Siamo il Milan! #Passion120 #SempreMilan #MilanSassuolo pic.twitter.com/Xsw2eldP7z

— AC Milan (@acmilan) December 15, 2019