Το βράδυ της Παρασκευής, η Ίντερ κοντράρεται με τη Ρόμα και οι δύο ποδοσφαιριστές που έχουν ξεχωρίσει στη φετινή Serie A, τίθενται αντιμέτωποι...

Ο Λουκάκου θα προσπαθήσει ν' ανοίξει την άμυνα την οποία θα οργανώνει ο Κρις Σμόλινγκ ή ο Σμόλινγκ θα προσπαθήσει να βάλει stop στον... Big Rom.

Η Corriere dello Sport, πάντως, το πρωί της Πέμπτης κυκλοφόρησε με πρωτοσέλιδο που γνώρισε την κατακραυγή στα social media, αφού έκανε κάκιστο λογοπαίγνιο λόγω και της ημέρας, γράφοντας για ... Black Friday.

Shocking front page by Il Corriere dello Sport as they preview Lukaku going up against Smalling in the Friday night game as 'Black Friday' pic.twitter.com/UpVskExxvI

