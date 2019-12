Λάτσιο: Κορυφαίος σε όλη την Ευρώπη ο Ιμόμπιλε!

Έκτη σερί νίκη στο πρωτάθλημα για τη Λάτσιο ήταν αυτή με 3-0 απέναντι στην Μπολόνια.

Οι «γαλάζιοι» με 30 βαθμούς απέχουν 7 βαθμούς από την κορυφή και 6 από την δεύτερη Γιουβέντους με το τέλος της 14ης αγωνιστικής και ο Ιταλός επιθετικός έχει περισσότερα γκολ από κάθε άλλον σε Ιταλία, Αγγλία, Ισπανία, Γερμανία και Γαλλία.

Συγκεκριμένα, ο Τσίρο Ιμόμπιλε έχει σκοράρει 17 τέρματα σε 14 αγωνιστικές. Αυτά, στην Serie A.

Στην Premier League ο Τζέιμι Βάρντι της δεύτερης Λέστερ είναι στην κορυφή με 13 γκολ, ενώ στη Γαλλία ο Μούσα Ντεμπελέ της Λιόν φιγουράρει πρώτος με 10 τέρματα.

Στην Bundesliga o Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι μοιάζει ο πιο... επικίνδυνος καθώς έχει βρει δίχτυα 16 φορές, ενώ στην Ισπανία ο Καρίμ Μπενζεμά θέλει ακόμα δρόμο καθώς έχει μόλις 10 γκολ.

Ciro Immobile has scored more league goals than any other player in Europe's top five divisions so far this season.

A ridiculous record for Lazio. pic.twitter.com/m6RsDegA8t

— Squawka Football (@Squawka) December 2, 2019