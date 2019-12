Ιστορία γράφτηκε στο Γιουβέντους - Σασουόλο με τους τερματοφύλακες!

Ιστορική αποδεικνύεται η αναμέτρηση της 14ης αγωνιστικής της Serie A μεταξύ των Γιουβέντους και Σασουόλο, πριν καν γίνει η σέντρα.

Οι γηπεδούχοι έχουν κάτω από από τα δοκάρια τους τον Τζιανλουίτζι Μπουφόν, ο οποίος διανύει το 41ο έτος της ζωής του και από την άλλη, οι φιλοξενούμενοι επέλεξαν τον 18χρονο Στέφανο Τουράτι να υπερασπιστεί την εστία τους.

Η διαφορά λοιπόν που έχουν μεταξύ τους οι δύο παίκτες είναι 23 χρόνια ή αλλιώς... 8621 ημέρες!

Αυτή είναι και η μεγαλύτερη ηλικιακή απόσταση που έχει υπάρξει μεταξύ αγωνιζόμενων τερματοφυλάκων σε ίδιο ματς σε επίπεδο Serie A.

23 - Juventus-Sassuolo is the match among the youngest goalkeeper, Stefano #Turati and the oldest, Gianluigi #Buffon, in the current Serie A campaign. There are 23 years of difference between them. Difference.#JuveSassuolo #SerieA

