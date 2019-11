Ρούπι δεν... κουνάει από το Τορίνο ο Χουάν Κουαδράδο. '

Ο Κολομβιανός χαφ-εξτρέμ έχει βρει την «Ιθάκη» του στη «Μεγάλη Κυρία» και, όπως αναμενόταν τις τελευταίες ώρες, έβαλε την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας με τους «μπιανκονέρι», το οποίο θα τον κρατήσει στον σύλλογο ως το 2022.

Οι πρωταθλητές Ιταλίας ανακοίνωσαν μέσα από τον επίσημο λογαριασμό τους την επέκταση της συνεργασίας με τον Κουαδράδο, ο οποίος ανοίγει ορίζοντα επταετίας στη Γιουβέντους, έχοντας μεταγραφεί από την Τσέλσι αρχικά ως δανεικός το 2015 και στη συνέχεια με κανονική πώληση το 2017.

Σημειώνεται ότι αυτή ήταν η δεύτερη ανανέωση μέσα σε τρεις ημέρες για την Γιουβέντους, μετά από εκείνη του υπαρχηγού Λεονάρντο Μπονούτσι και, πλέον, φαίνεται ότι θα πάρουν σειρά οι Βόιτσεχ Σέζνι και Μπλάις Ματουϊντί.

OFFICIAL @Cuadrado has penned in a contract extension with Juventus until 2022!

https://t.co/fml649d2Bd#Panita2022 pic.twitter.com/GR5e6j3uq2

— JuventusFC (@juventusfcen) November 21, 2019