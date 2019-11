Γιουβέντους-Μίλαν 1-0: Έγινε αλλαγή και γκρίνιαξε ξανά ο Ρονάλντο (pics & vid)

Στο 55' της αναμέτρησης με τη Μίλαν, ο Σάρι κάνει αλλαγή τον Ρονάλντο με τον Ντιμπάλα να παίρνει τη θέση του Πορτογάλου.

Αυτό δεν άρεσε καθόλου στον CR7, ο οποίος για ακόμα μια φορά έδειξε δημοσίως να μην δέχεται τις αποφάσεις του προπονητή του. Θυμίζουμε ότι στο ματς της Μόσχας με τη Λοκομοτίβ, έγινε αλλαγή ο σούπερ σταρ της Γιούβε, έδειξε ότι χαλάστηκε κι ο Σάρι αργότερα είπε ότι τα... μούτρα έγιναν λόγω ενοχλήσεων που ένιωθε.

Μάλιστα...

Cristiano Ronaldo storms off after being substituted in Juventus win over AC Milan

Juventus vs Ac milan fulltime goal and highlights: Ronaldo who was subbed off again makes way for Paulo Dybala who makes his mark on the pitch and scored the decisive goal

