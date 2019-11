«Ανακοίνωσε»... Ζλάταν η Πεσκάρα μετά από αστείο χρήστη του twitter! (pic)

Μπάγερν - Ντόρτμουντ με σούπερ προσφορά* & Live Streaming* | *Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

Το σίριαλ με το μέλλον του Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς κρατάει καλά με τον Σουηδό άσο να συνδέεται με ομάδες στην Ιταλία. Έτσι ένας χρήστης στο twitter με δόση χιούμορ έγραψε ότι θα μπορούσε να υπογράψει και στην Πεσκάρα με τόσες ομάδες που έχουν ακουστεί μέχρι στιγμής.

«Ίντερ, Νάπολι, Μπολόνια, Μίλαν. Δεν θα μου έκανε έκπληξη αν εντελώς ξαφνικά διαβάζαμε για την Πεσκάρα», ήταν το μήνυμα με τον χρήστη τον social media να επισημαίνει στο tweet του την Πεσκάρα και τον ιταλικό σύλλογο, παίρνοντας ως αφορμή αυτό, να απαντάει χιουμοριστικά και να... «ανακοινώνει» τον «Ίμπρα» φορώντας του και τη φανέλα της ομάδας!

«Καλωσήρθες Ιμπραΐμοβιτς. Η φανέλα μας σου πάει πολύ», έγραψε η Πεσκάρα στον λογαριασμό της μαζί με τη φωτογραφία του Σουηδού επιθετικού να πανηγυρίζει γκολ της ιταλικής ομάδας.

Λίγο πιο κάτω μάλιστα απάντησε και η Έμπολι την οποία αντιμετωπίζει η Πεσκάρα αυτή την αγωνιστική στη Serie B, αναφέροντας και αυτή με χιουμοριστικό τόνο: «Ελπίζουμε να μην παίξει τώρα αλλά μετά τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες».

WELCOME #IBRAHIMOVIC

Our looks great on you https://t.co/FHlkSobCRx pic.twitter.com/6QUaMmxL5g

— Pescara Calcio (@PescaraCalcio) November 8, 2019