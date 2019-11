Ο φορ της Μπρέσια, ήταν έξαλλος όταν άκουσε τους ήχους μαϊμούδων από τις κερκίδες και σταμάτησε μόνος του μια προσπάθεια κοντά στο κόρνερ, πετώντας τη μπάλα, βρίζοντας τον κόσμο και αποχωρώντας από τον αγωνιστικό χώρο.

Όταν όλοι κατάλαβαν τι είχε συμβεί προσπάθησαν να τον μεταπείσουν, τόσο οι συμπαίκτες του όσο και οι αντίπαλοι. Μάλιστα, τον δικαιολόγησε και ο διαιτητής που πήρε πίσω την κάρτα που του έδειξε, ενώ, ο super-Mario ηρέμησε και συνέχισε στο ματς...

Δείτε το βίντεο από την εξέδρα:

Verona fans waiting for Mario Balotelli to touch the ball so they can racially abuse him with monkey noises.

This really is disgusting to see. Racist b*stards pic.twitter.com/QQ5oXb8nsF

— The Away Fans Videos (@TheAwayFansVids) November 4, 2019